Пола Уайт, личный проповедник президента США Дональда Трампа и с недавних пор сотрудница Белого дома, привлекла внимание СМИ неоднозначным призывом к своим последователям. В одной из своих проповедей она посоветовала верующим сначала платить десятину, а уж потом думать о счетах за электричество и других насущных проблемах. Это далеко не единственное, что смущает теологов и часть евангелистских пасторов в поведении госпожи Уайт. Но, судя по всему, она имеет значительное влияние на президента, который советуется с ней с 2002 года. NEWS.ru разобрался, кто такая Пола Уайт и почему одни считают её проповеди ересью, а другие выкладывают по $1000 за благословлённые ею платки.

В октябре прошлого года Белый дом сообщил, что проповедница Пола Уайт получила пост сотрудницы отдела общественных связей и будет развивать отношения администрации с религиозным сообществом. Эта должность для неё стала лишь официальным закреплением де-факто статуса советницы Трампа. Она молилась с ним перед тем, как он вышел на сцену, чтобы принять назначение кандидатом в президенты на съезде Республиканской партии, и участвовала в его инаугурации. А с тех пор, как миллиардер и её давний последователь переехал в Овальный кабинет, Уайт стала частой гостьей Белого дома.

Отношения Трампа и Уайт отчасти завязаны на общих интересах. Религиозные консерваторы входят в электоральную базу Трампа. Они проголосовали за него на президентских выборах в 2016 году, и перед лицом переизбрания главе государства важно не потерять их поддержку. Пола Уайт же — один из самых популярных телепроповедников страны, поэтому её узнаваемость и харизма пришлись очень кстати в Белом доме.

Presidential spiritual adviser Paula White claims that she was recently taken to the Throne Room of Heaven, where she saw the face of God and received a new "mantel." https://t.co/oD0QbFkfDB pic.twitter.com/sVRoc5BMbb — Right Wing Watch (@RightWingWatch) February 20, 2020

Она организует многочисленные встречи Трампа с евангелистскими пасторами и другими христианскими религиозными деятелями и активно защищает его в интервью таблоидам и телеканалам. Религиозное сообщество поначалу относилось к Уайт с подозрением, но в итоге смирилось, осознав, что она — лучший способ ретранслировать свои пожелания президенту.

Трамп и Уайт познакомились в 2002 году. Как пишет The New York Times, бизнесмен наткнулся на одну из телепроповедей харизматичной женщины, заинтересовался её словами и позвонил ей по телефону. С тех пор они регулярно общались и, судя по всему, даже завязали нечто вроде дружбы: Уайт купила апартаменты в принадлежащем миллиардеру жилом доме на Парк-Авеню.

Да, у неё были на это деньги. Ведь её проповеди — это успешный бизнес, который, как религиозная деятельность, к тому же не облагается налогами. Уайт не стесняется своих богатств. Собственно, в достижении богатства и процветания и есть суть её учения. Отношения с Богом она сводит к системе жертв и вознаграждений и считает, что Всевышний распределяет материальные блага в зависимости от того, что сами верующие «задекларируют» в своих молитвах. Поэтому просить у Бога денег, здоровья и процветания вовсе не стыдно. В этом плане её учение близко к концепции позитивного мышления, на которой основывается множество мотивационных тренингов по развитию личности. Противники Уайт считают, что её концепция завязана на чистом эгоизме и противоречит базовым христианским доктринам.

Все, кто говорит вам, что нужно отречься от себя — от Сатаны, — произнесла Уайт во время одной из проповедей в 2007 году.

Дональд Трамп и Пола Уайт Olivier Douliery/Consolidated News Photos/Global Look Press

Её коллеги по религиозному цеху ответили на это, что, она, по сути, причислила к пособникам Дьявола самого Христа, так как он наставлял своих учеников отринуть себя, чтобы последовать за ним.

Кроме отказа от таких доктрин, как Святая Троица, и возведения человека в статус божества, движение (к которому принадлежит Пола Уайт — NEWS.ru) учит, что Иисус пожертвовал собой не для искупления наших грехов, а чтобы вытащить нас из долгов, не для примирения нас с Богом, а чтобы дать нам право потребовать у него процветания, не чтобы покончить с проклятием смерти, несправедливости и рабства в мире ином, а чтобы подарить нам лучшую жизнь прямо сейчас, — описал установки Полы Уайт в колонке для The Washington Post профессор теологии в Вестминстерской семинарии Калифорнии Майкл Хортон.

Часть теологов и проповедников-евангелистов не скрывают презрения к деятельности Полы Уайт, но аудитория готова не только слушать её, но и платить за всё, к чему она прикасается. Например, благословлённые ею платки по цене $1144 за штуку. Проповедница уверяет, что деньги на богоугодные дела надо тратить в первую очередь, даже если верующим не хватает средств на уплату счетов за электричество. На недавней проповеди во Флориде она подчеркнула, что, отчисляя деньги за коммунальные услуги перед уплатой десятины, человек ставит жилищную компанию выше Бога, а этого происходить не должно. Иначе награды от Всевышнего не дождёшься.

Вы не можете просто выразить Богу благодарность, — заявила Пола Уайт перед своей аудиторией. — Это должны быть ваши «первые плоды». Будь то зарплата за неделю, за месяц, даже если за день. Но вы должны отдать это полностью. Быстро, отдайте же это! Вам нужен конверт?