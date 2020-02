В октябре прошлого года Белый дом сообщил, что проповедница Пола Уайт получила пост сотрудницы отдела общественных связей и будет развивать отношения администрации с религиозным сообществом. Эта должность для неё стала лишь официальным закреплением де-факто статуса советницы Трампа. Она молилась с ним перед тем, как он вышел на сцену, чтобы принять назначение кандидатом в президенты на съезде Республиканской партии, и участвовала в его инаугурации. А с тех пор, как миллиардер и её давний последователь переехал в Овальный кабинет, Уайт стала частой гостьей Белого дома.

Отношения Трампа и Уайт отчасти завязаны на общих интересах. Религиозные консерваторы входят в электоральную базу Трампа. Они проголосовали за него на президентских выборах в 2016 году, и перед лицом переизбрания главе государства важно не потерять их поддержку. Пола Уайт же — один из самых популярных телепроповедников страны, поэтому её узнаваемость и харизма пришлись очень кстати в Белом доме.