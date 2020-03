Она напомнила, что американский лидер обещал отдавать свою зарплату на благотворительность. По её словам, Трамп держит своё слово.

President @realDonaldTrump made a commitment to donate his salary while in office. Honoring that promise and to further protect the American people, he is donating his 2019 Q4 salary to @HHSGov to support the efforts being undertaken to confront, contain, and combat #Coronavirus . pic.twitter.com/R6KUQmBRl1