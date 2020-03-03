https://static.news.ru/photo/88ecf822-212b-11ea-ba1b-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: Ron Sachs/Consolidated News Photos/Global Look Press

Министерство здравоохранения США получило зарплату президента страны Дональда Трампа за четвёртый квартал 2019 года. Таким образом политик решил поддержать борьбу с коронавирусом.

Трамп жертвует свою зарплату за четвертый квартал 2019 года Министерству здравоохранения и социальных служб для поддержки предпринимаемых усилий по противостоянию, сдерживанию и борьбе с коронавирусом, — написала пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм в Twitter.

Она напомнила, что американский лидер обещал отдавать свою зарплату на благотворительность. По её словам, Трамп держит своё слово.

President @realDonaldTrump made a commitment to donate his salary while in office. Honoring that promise and to further protect the American people, he is donating his 2019 Q4 salary to @HHSGov to support the efforts being undertaken to confront, contain, and combat #Coronavirus . pic.twitter.com/R6KUQmBRl1 — Stephanie Grisham (@PressSec) March 3, 2020

По данным на 3 марта, эпидемия коронавируса затронула 90 936 человек по всему миру. Инфекция уже унесла жизни более 3 тыс. заболевших. Выздороветь удалось 47 995 пациентам.

Как писал NEWS.ru, президент Франции Эммануэль Макрон принимает меры предосторожности, чтобы не заразиться коронавирусом. Он перестал жать руки при встрече.