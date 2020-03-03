Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Ron Sachs/Consolidated News Photos/Global Look Press

Министерство здравоохранения США получило зарплату президента страны Дональда Трампа за четвёртый квартал 2019 года. Таким образом политик решил поддержать борьбу с коронавирусом.

Трамп жертвует свою зарплату за четвертый квартал 2019 года Министерству здравоохранения и социальных служб для поддержки предпринимаемых усилий по противостоянию, сдерживанию и борьбе с коронавирусом, — написала пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм в Twitter.

Она напомнила, что американский лидер обещал отдавать свою зарплату на благотворительность. По её словам, Трамп держит своё слово.

По данным на 3 марта, эпидемия коронавируса затронула 90 936 человек по всему миру. Инфекция уже унесла жизни более 3 тыс. заболевших. Выздороветь удалось 47 995 пациентам.

Как писал NEWS.ru, президент Франции Эммануэль Макрон принимает меры предосторожности, чтобы не заразиться коронавирусом. Он перестал жать руки при встрече.

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