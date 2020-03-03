https://static.news.ru/photo/81b00d10-5d6c-11ea-90dc-fa163e074e61_660.jpg Эммануэль Макрон Фото: Vincent Isore/www.imago-images.de/Global Look Press

Президент Франции Эмманюэль Макрон принимает меры предосторожности, чтобы не заразиться коронавирусом. Он перестал жать руки при встрече, пишет Paris Match.

Он отказался от рукопожатий при встречах, — приводит издание слова человека из окружения Макрона.

Отмечается, что французский лидер не проходит проверки на новый коронавирус. При этом в Елисейском дворце применяются другие меры безопасности. Кроме того, Макрон изменил своё рабочее расписание для того, чтобы сконцентрироваться на борьбе с распространением инфекции.

Издание сообщает, что во Франции уже 191 случай заражения и три человека стали жертвами коронавируса.

Как ранее писал NEWS.ru, Франции предстоит столкнуться c эпидемией коронавируса, поэтому медикам необходимо предпринять действия для эффективного противодействия заболеванию.