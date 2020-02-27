https://static.news.ru/photo/60ad21f2-5952-11ea-bab6-fa163e074e61_660.jpg Эммануэль Макрон Фото: Zheng Huansong/Xinhua/Global Look Press

Франции предстоит столкнуться c эпидемией коронавируса, поэтому медикам необходимо предпринять действия для эффективного противодействия заболеванию. Об этом 27 февраля заявил президент страны Эммануэль Макрон.

Грядёт эпидемия, наш долг — противостоять ей наилучшим образом, — цитирует РИА Новости главу государства.

Утром 27 февраля Макрон приехал в парижскую больницу Сальпетриер, где скончался один из заразившихся коронавирусом французов. Президент заверил медиков в своей поддержке.

Ранее директор управления здравоохранения Франции Жером Саломон сообщил о первой жертве COVID-19 среди граждан страны. 60-летний мужчина скончался в ночь на 26 февраля. Чиновник рассказал, что в стране выявлены два новых случая заражения коронавирусом. Пациенты также являются французами. Один из них находится в реанимации в госпитале в Амьене, врачи оценивают состояние 55-летнего мужчины как тяжёлое. Другой инфицированный — 36-летний житель Страсбурга, недавно вернувшийся из итальянского региона Ломбардия, писал NEWS.ru.

К 27 февраля количество погибших от вируса возросло до 2801 человека. С момента начала эпидемии заразились 82 164 человека, выздоровели — 32 872.