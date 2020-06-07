Трамп ответил на обещание Пауэлла голосовать за Байдена обвинением в войне

https://static.news.ru/photo/8a3e3ba6-a8e3-11ea-a3f2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Andrew Craft/Global Look Press

Глава Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп обвинил экс-главу Госдепа Колина Пауэлла в том, что именно из-за его риторики Белый дом стал участником серии военных конфликтов на Ближнем Востоке.

Таким образом президент ответил на заявление дипломата о том, что тот собирается голосовать на предстоящих выборах руководителя государства за демократа Джо Байдена.

Пауэлл разве не говорил, что у Ирака есть «оружие массового поражения»? Его не было, но мы ввязались в войну, — написал Трамп на своей официальной странице в социальной сети Twitter.

Colin Powell, a real stiff who was very responsible for getting us into the disastrous Middle East Wars, just announced he will be voting for another stiff, Sleepy Joe Biden. Didnât Powell say that Iraq had âweapons of mass destruction?â They didnât, but off we went to WAR! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 7, 2020

В феврале 2003 года Пауэлл, бывший тогда главой Государственного департамента в команде Буша-младшего, показал во время заседания ООН пробирку, якобы доказывающую наличие у Ирака оружия массового поражения. Вскоре Вашингтон и его союзники начали вторжение в республику для свержения режима Саддама Хусейна.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Пауэлл не считает Россию врагом Соединённых Штатов Америки. Таким образом дипломат ответил на вопрос журналистов о приглашении нынешним лидером США Дональдом Трампом РФ на саммит G7.