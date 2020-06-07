Трамп ответил на обещание Пауэлла голосовать за Байдена обвинением в войне

https://static.news.ru/photo/8a3e3ba6-a8e3-11ea-a3f2-fa163e074e61_660.jpgФото: Andrew Craft/Global Look Press
Глава Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп обвинил экс-главу Госдепа Колина Пауэлла в том, что именно из-за его риторики Белый дом стал участником серии военных конфликтов на Ближнем Востоке.
Таким образом президент ответил на заявление дипломата о том, что тот собирается голосовать на предстоящих выборах руководителя государства за демократа Джо Байдена.
Пауэлл разве не говорил, что у Ирака есть «оружие массового поражения»? Его не было, но мы ввязались в войну, — написал Трамп на своей официальной странице в социальной сети Twitter.
Colin Powell, a real stiff who was very responsible for getting us into the disastrous Middle East Wars, just announced he will be voting for another stiff, Sleepy Joe Biden. Didnât Powell say that Iraq had âweapons of mass destruction?â They didnât, but off we went to WAR!
В феврале 2003 года Пауэлл, бывший тогда главой Государственного департамента в команде Буша-младшего, показал во время заседания ООН пробирку, якобы доказывающую наличие у Ирака оружия массового поражения. Вскоре Вашингтон и его союзники начали вторжение в республику для свержения режима Саддама Хусейна.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Пауэлл не считает Россию врагом Соединённых Штатов Америки. Таким образом дипломат ответил на вопрос журналистов о приглашении нынешним лидером США Дональдом Трампом РФ на саммит G7.