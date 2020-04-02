Трамп опробовал на себе новый быстрый тест на коронавирус

https://static.news.ru/photo/680f0708-7536-11ea-ace7-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: Oliver Contreras/CNP/AdMedia/GlobalLookPress

Президент США Дональд Трамп решил ради интереса опробовать на себе новый быстрый тест на коронавирус.

Американский лидер тестируется на наличие COVID-19 уже второй раз. Дональд Трамп отметил, что этот тест был намного приятнее и быстрее, чем предыдущий. Результат теста оказался отрицательным.

Буквально я потратил одну минуту на сдачу теста. Я думаю, затем ушло 14–15 минут — я занялся работой, я не дожидался их... Они сказали: у президента отрицательный анализ на наличие COVID-19. Это второй раз. Я полагаю, я сдал его из любопытства, посмотреть, как быстро он работает, и он намного проще. Я сдавал дважды, и второй раз был намного приятнее, — привели слова президента США в «Интерфаксе».

Новый тест уже одобрен Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA). На тестирование человека уходит от пяти до пятнадцати минут. Президент США отметил, что эти тесты намерены применять в США.

Ранее NEWS.ru сообщал о том, что первая леди США Мелания Трамп сдала анализ на наличие коронавируса в организме, результаты оказались отрицательными.