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Трамп оценил собственный автограф в $10 тысяч

14:07, 30 августа 2020
Фото: pixabay.com

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что его автограф можно продать на онлайн-аукционе eBay за $10 тысяч (примерно 750 тысяч рублей). По его словам, ценность надписи значительно снизится, если вместо подписи главы государства на бумаге он напишет имя её владельца.

Такое заявление он сделал в рамках визита в районы, которые пострадали от урагана «Лаура» в штатах Луизиана и Техас, передаёт Daily Beast. Он обсудил с сотрудниками чрезвычайных служб последствия стихии, а затем дал им несколько автографов.

Продайте это сегодня на eBay. Вы получите $10 тысяч. Если я впишу ваше имя, ценность его (автографа. — NEWS.ru.) значительно уменьшится. Так что продайте его сегодня вечером на eBay, — подчеркнул он.

Ранее, как писал NEWS.ru, предвыборный штаб кандидата в президенты от Демократической партии США Джо Байдена выкупил домен с предвыборным лозунгом Трампа KeepAmericaGreat.com.

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