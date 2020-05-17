Трамп обвинил Обаму в некомпетентности в ответ на его критику

https://static.news.ru/photo/3812054e-9874-11ea-9c13-fa163e074e61_660.jpg Барак Обама Фото: Sven Hoppe/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп ответил на критику бывшего главы Белого дома Барака Обамы, назвав его некомпетентным.

Послушайте, он был некомпетентным президентом. Это всё, что я могу сказать. Чрезвычайно некомпетентным, — сказал нынешний глава Белого дома журналистам, сообщает ТАСС.

Ранее экс-президент США Барак Обама обрушился с критикой на действующую американскую администрацию. Он заявил, что руководство страны не отдаёт себе никакого отчёта в последствиях своих действий, что продемонстрировала пандемия коронавируса.

До вспышки коронавирусной инфекции Барак Обама никогда не критиковал действующего главу государства. 10 мая он впервые нелестно высказался о действиях Трампа, назвав борьбу с коронавирусом «абсолютно хаотичным бедствием». Журналисты CNN сообщили, что Обама якобы выразился так во время телефонного разговора с некоторыми бывшими сотрудниками Белого дома.

NEWS.ru писал, что от коронавирусной инфекции в США умерли более 90 тысяч человек. Число инфицированных в стране составляет 1 507 773 человека, излечились 340 тысяч.