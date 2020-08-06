Трамп обвинил Байдена в оскорблении афроамериканцев

https://static.news.ru/photo/ade24302-d815-11ea-bf54-fa163e074e61_660.jpg Фото: ImagePressAgency/face to face/Global Look Press

Бывший вице-президент Соединённых Штатов и наиболее вероятный кандидат от Демократической партии на президентских выборах Джо Байден оскорбил афроамериканцев, заявил американский лидер Дональд Трамп.

Сегодня утром Джо Байден совершенно унизил и оскорбил ... (афроамериканцев — NEWS.ru) то, что он сказал — невероятно. Не знаю, что с ним происходит, но он сделал очень оскорбительное заявление, — отметил глава Белого дома во время общения с журналистами.

Ранее журналист-афроамериканец поинтересовался у Байдена, проходил ли тот тест на когнитивные способности. Дело в том, что Трамп постоянно говорит о том, что его главный соперник не может руководить странной из-за преклонного возраста.

Нет, я не проходил тест. Почему я должен проходить такой тест? Это то же самое, как спросить вас перед эфиром, сдали ли вы тест на кокаин. Что думаете, а? Вы наркоман? — ответил политик.

Этот ответ вызвал шквал негодования. Представитель Байдена попытались защитить политика, однако у них это не получилось, передаёт РЕН ТВ.

59-е выборы президента США намечены на 3 ноября 2020 года. Действующий глава США Дональд Трамп и Байден ведут активную полемику, часто выходя за рамки приличий. Действующий глава Белого дома обвиняет своего потенциального соперника в коррумпированности и некомпетентности, тот в ответ вспоминает о сомнительных политических решениях Трампа.

Большинство американцев уже определились с выбором: 40% избирателей готовы отдать свой голос за Трампа, 51% — за Байдена. Опрос общественного мнения был проведён c 9 по 12 июля среди 900 жителей США. Опрос общественного мнения в США показал, что 13% избирателей ещё не решили, сторонника какой партии они поддержат на выборах президента страны, писал NEWS.ru.