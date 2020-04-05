Трамп о вводе тысячи военных в Нью-Йорк из-за COVID-19: «они идут на войну»

https://static.news.ru/photo/2361fe8c-76ec-11ea-91bb-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: Tasos Katopodis/CNP/AdMedia/GlobalLookPress

Президент США Дональд Трамп заявил о вводе тысячи медицинских военнослужащих в штат Нью-Йорк для борьбы с пандемией коронавируса.

Американский лидер сообщил журналистам, что решение было принято в связи с подготовкой к пику пандемии в эпицентре заболевания — штате Нью-Йорк, сообщает CNBC.

Вероятно, это будет самая тяжёлая неделя между этой и следующей неделями, и, к сожалению, будет много смертей, — признался Дональд Трамп.

Он добавил, что дополнительный медицинский персонал направлен в штат, поскольку случаи заражения продолжают расти, а больницы и действующие работники перегружены.

Они идут на войну. Они вступают в битву, к которой они никогда не готовились, — пояснил Дональд Трамп.

По данным Университета Джона Хопкинса число заражённых в США достигло 311 544 человек. Жертвами коронавирусной инфекции стали более восьми тысячи человек. Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп считает, что пик заражения коронавирусом наступит на следующей неделе.