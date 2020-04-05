Трамп о вводе тысячи военных в Нью-Йорк из-за COVID-19: «они идут на войну»

Президент США Дональд Трамп заявил о вводе тысячи медицинских военнослужащих в штат Нью-Йорк для борьбы с пандемией коронавируса.
Американский лидер сообщил журналистам, что решение было принято в связи с подготовкой к пику пандемии в эпицентре заболевания — штате Нью-Йорк,
Вероятно, это будет самая тяжёлая неделя между этой и следующей неделями, и, к сожалению, будет много смертей, — признался Дональд Трамп.
Он добавил, что дополнительный медицинский персонал направлен в штат, поскольку случаи заражения продолжают расти, а больницы и действующие работники перегружены.
Они идут на войну. Они вступают в битву, к которой они никогда не готовились, — пояснил Дональд Трамп.
По данным Университета Джона Хопкинса число заражённых в США достигло 311 544 человек. Жертвами коронавирусной инфекции стали более восьми тысячи человек. Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп считает, что пик заражения коронавирусом наступит на следующей неделе.
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