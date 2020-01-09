https://static.news.ru/photo/af9893f0-330a-11ea-8e28-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: Stefani Reynolds/Consolidated News Photos/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп заявил о возможной ошибке с «другой стороны», которая стала причиной крушения украинского самолёта в Тегеране.

President Trump on Ukrainian airline Flight 752 crash in Iran: "Someone could have made a mistake on the other side." @LucasFoxNews — Global News (@GlobalNewsIL) 9 января 2020 г.

Украинский самолёт авиакомпании «МАУ» был сбит восьмого января 2020 года. Катастрофа произошла сразу после вылета борта из Тегерана. На борту Boeing 737 находилось 167 пассажиров. Все они погибли.

На данный момент украинская сторона рассматривает семь различных версий происшествия. Иран опровергает возможность того, что самолёт сбили ракетным ударом, сообщал NEWS.ru.