Трамп незначительно сократил отставание от Байдена по уровню поддержки

Нынешнему хозяину Белого дома Дональду Трампу удалось уменьшить разрыв по уровню поддержки на предстоящих выборах президента США по отношению к своему конкуренту, кандидату от Демократической партии Джозефу Байдену.
Согласно опросу, проведённому по заказу телеканала NBC и газеты The Wall Street Journal, Байден
Таким образом разрыв сократился за месяц всего на один процентный пункт. Социологи при этом выяснили, что 51% участников опроса готовы были бы отдать свой голос за Байдена, если выборы проходили бы сейчас. 43% респондентов готовы голосовать за республиканца Трампа.
Исследователи подсчитали, что Байден опережает Трампа на восемь процентных пунктов по сравнению с тем, что было девятью месяцами ранее.
Выборы президента США состоятся 3 ноября.
Как писал NEWS.ru, ранее Трамп в шутку заявил, что может подписать исполнительный указ о том, что его соперник на грядущих президентских выборах, кандидат от Демократической партии Джо Байден не может возглавить страну.
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