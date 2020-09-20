Трамп незначительно сократил отставание от Байдена по уровню поддержки

https://static.news.ru/photo/6ff6b6b6-fb6c-11ea-81c0-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: Chris Kleponis/Pool via CNP/Global Look Press

Нынешнему хозяину Белого дома Дональду Трампу удалось уменьшить разрыв по уровню поддержки на предстоящих выборах президента США по отношению к своему конкуренту, кандидату от Демократической партии Джозефу Байдену.

Согласно опросу, проведённому по заказу телеканала NBC и газеты The Wall Street Journal, Байден опережает по уровню поддержки своего противника на восемь процентных пунктов.

Таким образом разрыв сократился за месяц всего на один процентный пункт. Социологи при этом выяснили, что 51% участников опроса готовы были бы отдать свой голос за Байдена, если выборы проходили бы сейчас. 43% респондентов готовы голосовать за республиканца Трампа.

Исследователи подсчитали, что Байден опережает Трампа на восемь процентных пунктов по сравнению с тем, что было девятью месяцами ранее.

Выборы президента США состоятся 3 ноября.

Как писал NEWS.ru, ранее Трамп в шутку заявил, что может подписать исполнительный указ о том, что его соперник на грядущих президентских выборах, кандидат от Демократической партии Джо Байден не может возглавить страну.