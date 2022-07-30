Трамп не советует Пелоси лететь на Тайвань Трамп: ожидаемая поездка Пелоси на Тайвань усугубит противоречия с КНР

Фото: Olivier Douliery/CNP/Global Look Press

Дональд Трамп

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что возможная поездка спикера палаты представителей Нэнси Пелоси на Тайвань усугубит противоречия с КНР. Политика вовлекают в вопрос с Тайванем только для того, чтобы «создать проблем и заработать денег», написал он в соцсети Truth Social, сообщает РИА Новости.

Она сделает только хуже, — подчёркивается в сообщении Трампа.

Пелоси 29 июля должна отправиться в турне по Азии. Её ждут в Японии, Южной Корее, Малайзии и Сингапуре. Не исключено, что спикер палаты представителей США посетит и Тайвань.

Ранее стало известно, что одной из главных тем телефонного разговора президента США Джо Байдена и лидера КНР Си Цзиньпина стала растущая напряжённость вокруг Тайваня. Байден заверил, что Штаты не поддерживают независимость острова, на что Си Цзиньпин ответил, что тот, кто «играет с огнем, обожжётся сам».