https://static.news.ru/photo/fb821a78-ca61-11e9-8d4c-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: Michael Trammer, imago-images.de/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп назвал лживыми «нелепые утверждения» о том, что он брал кредиты под поручительство олигархов из России. Так американский лидер отреагировал на заявление телеведущего Лоуренса О'Доннелла, который в эфире MSNBC заявил, что в подписанных Трампом документах на получение кредита поручителями выступали богачи из РФ.

Телеведущий уже извинился за свои слова, отметив, что должен был проверить информацию на достоверность.

Мы не знаем, ошибочна ли эта информация, но факт в том, что мы знаем — она не была готова к эфиру, и за это я извиняюсь, — сказал О'Доннел.

Трамп отреагировал на слова журналиста, написав несколько твитов.

Сумасшедшему Лоуренсу О'Доннеллу вновь пришлось извиниться, на этот раз за абсолютно нелепое утверждение о том, что Россия, Россия, Россия или российский олигархи подписали для меня гарантии на займы. Абсолютная ложь, как практически и всё остальное, что он и большинство фейковых СМИ говорили обо мне годами, — прокомментировал глава Соединённых Штатов.

....for the most ridiculous claim of all, that Russia, Russia, Russia, or Russian oligarchs, co-signed loan documents for me, a guarantee. Totally false, as is virtually everything else he, and much of the rest of the LameStream Media, has said about me for years. ALL APOLOGIZE! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 29, 2019

Ранее News.ru сообщал, что президент США Дональд Трамп обозвал дураками журналистов NBC и CNN. По мнению американского лидера, они распространяют лживые новости.