Трамп назвал условие, при котором Россия, Китай и КНДР не будут врагами США Трамп: Россия и Китай не будут врагами США, если президент Штатов будет разумен

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Дональд Трамп

Россия, Китай и КНДР могут не быть врагами для США, заявил экс-глава Штатов Дональд Трамп. По его словам, это возможно, если во главе Белого дома будет стоять «разумный президент».

Ранее стало известно, что действующий президент США Джо Байден в ходе дебатов семь раз произнес фамилию российского лидера Владимира Путина. Такой же показатель зафиксирован по итогу выступления Трампа. Плюс к этому миллиардер 16 раз упомянул Россию, Байден же ни разу.

Также Трамп во время дебатов констатировал, что при администрации Джо Байдена США утратили международный престиж. Штаты уподобились «стране третьего мира», поскольку политика Байдена является «позорной», пояснил миллиардер. Он также предположил, конфликта на Украине удалось бы избежать, если бы Путин уважал Байдена. Москва наблюдала фиаско с уходом США из Афганистана, что тоже сыграло свою роль, заметил он.

До этого Трамп подчеркнул, что Байден — преступник, который «совершил ужасные вещи». Он рискует повторить судьбу своего сына Хантера, который является «осужденным уголовником очень высокого уровня», когда покинет пост главы Белого дома, уверен миллиардер.

Опрос американского телеканала CNN показал, что две трети зрителей присудили победу в дебатах Трампу. Газета New York Post написала, что «миллионы людей стали свидетелями конца политической карьеры Байдена». Аналогичное мнение выдвинули другие издания.