https://static.news.ru/photo/7671eeea-2e33-11ea-a299-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: Brian Cahn/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Иранский генерал Касем Сулеймани убил и покалечил тысячи американцев, считает глава США Дональд Трамп. Лидер спецподразделения «Кудс» Корпуса стражей Исламской революции (элита армии Ирана) планировал расправу над ещё большим числом граждан Штатов, добавил руководитель администрации Белого дома.

По словам президента США, уничтоженного военного ненавидели и боялись в самом Иране.

Его нужно было уничтожить ещё много лет назад, — написал Трамп на своей официальной странице в социальной сети Twitter.

General Qassem Soleimani has killed or badly wounded thousands of Americans over an extended period of time, and was plotting to kill many more...but got caught! He was directly and indirectly responsible for the death of millions of people, including the recent large number.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3 января 2020 г.

Накануне Соединённые Штаты Америки заявили, что готовы к любому варианту развития событий после ликвидации Сулеймани. Белый дом полон решимости обеспечить свои интересы в Ираке и соседних странах, заявил телеведущий Fox News Шон Ханнити со ссылкой на свои источники.

Операцию в Багдаде, в результате которой погиб глава сил «Кудс», в Пентагоне назвали «решительными оборонительными действиями». В ведомстве отметили, что Сулеймани убит по распоряжению президента Соединённых Штатов Дональда Трампа с целью предотвращения атак со стороны Ирана. Якобы Сулеймани «активно разрабатывал планы нападения на американских дипломатов и военнослужащих».

Ранее NEWS.ru сообщал, что американский сенатор-демократ Крис Мёрфи рассказал о возможной войне на Ближнем Востоке из-за ликвидации Сулеймани. По его словам, военный был врагом Вашингтона, но не это главное.

Иранский лидер Хасан Рухани заявил, что Тегеран и «свободные страны региона» готовы отомстить за гибель главы иранского подразделения «Кудс» Касема Сулеймани. После операции Вооружённых сил США Белый дом призвал американцев срочно покинуть Ирак.