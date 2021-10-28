Трамп назвал Цукерберга преступником за пожертвования избиркомам

Экс-президент США Дональд Трамп раскритиковал главу Facebook Марка Цукерберга. По его словам, сделанные им пожертвования в размере $400 млн местным избирательным комиссиям в прошлом году делают его «преступником». Об этом политик написал в заявлении, отправленном своим сторонникам по электронной почте, сообщает Business Insider.

Марк Цукерберг, на мой взгляд, преступник, который мог потратить более $400 млн и, следовательно, изменить ход президентских выборов. И это никак не отразилось на Facebook, — приводит издание слова Трампа.

Издание напоминает, что речь идёт о выделении средств осенью прошлого года, накануне выборов президента США. Сообщалось, что деньги пойдут на оплату защитного оборудования для предотвращения распространения коронавируса на избирательных участках, в местах для голосования, оборудование для обработки почтовых бюллетеней и многое другое.

После этого Республиканская юридическая группа подала иски против пожертвований в девяти штатах. Сам Цукерберг отрицал, что средства будут использованы в противоправных целях.

Ранее два сотрудника, работавшие в семье главы Facebook Марка Цукерберга и его жены Присциллы Чан, обратились в суд, обвинив пару в сексуальных домогательствах, дискриминации, а также в задержках зарплаты.