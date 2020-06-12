Трамп: Линкольн сделал добро, отменив рабство, но результат сомнителен

https://static.news.ru/photo/9d6b9a4a-ad32-11ea-ad21-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: Doug Mills/CNP/AdMedia/GlobalLookPress

Президент США Дональд Трамп заявил, что шестнадцатый президент Соединённых Штатов Авраам Линкольн «сделал добро» для чернокожих людей, отменив рабство, но «конечный результат сомнителен».

Он сделал добро, хотя это всегда сомнительно, иными словами, конечный результат, — привели слова американского лидера на портале Business Insider, ссылаясь на интервью Fox News.

На это неожиданное заявление президента США ведущая программы Харрис Фолкнер тактично отметила, что бывший президент Авраам Линкольн «очень неплохо справился», ведь теперь американцы свободны.

Мы свободны. Вы понимаете, что я имею в виду, — ответил американский лидер.

Дональд Трамп добавил, что, возможно, он сделал больше для сообщества чернокожих, чем любой другой президент Соединённых Штатов.

Профессор политологии в Университете Говарда Майкл Фонтрой оценил заявление президента, как, вероятно, «самое смелое заявление президента за всю историю».

Как писал NEWS.ru ранее, Дональд Трамп заявил, что его фраза о беспорядках в стране, начавшихся после гибели афроамериканца Джорджа Флойда, была истолкована общественностью неправильно. Многие американцы увидели в этой фразе неприкрытую угрозу расправы полиции над гражданами. Трамп заверил, что имел в виду совсем другое.