Трамп и Моди обсудили по телефону ситуацию с коронавирусом

https://static.news.ru/photo/9e7d351a-7687-11ea-b0bb-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп и Нарендра Моди Фото: White House/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Индии Нарендра Моди провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили ситуацию с коронавирусом.

Об этом сообщил глава индийского правительства в своём Twitter. Он рассказал, что итогом разговора стала договорённость о совместных действиях для борьбы с распространением заболевания.

Мы провели хорошую дискуссию и договорились развернуть все силы индийско-американского партнёрства для борьбы с COVID-19, — говорится в сообщении.

Had an extensive telephone conversation with President @realDonaldTrump . We had a good discussion, and agreed to deploy the full strength of the India-US partnership to fight COVID-19. — Narendra Modi (@narendramodi) April 4, 2020

Накануне, 3 апреля, стало известно, что сотрудник посольства США в Нью-Дели сдал анализ на коронавирус, результат оказался положительным.

Ранее NEWS.ru писал о том, что Всемирный банк (ВБ) выделит $1 млрд Индии в качестве чрезвычайной финансовой помощи, направленной на борьбу с коронавирусной инфекцией в стране.