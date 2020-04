Трамп и Моди обсудили по телефону ситуацию с коронавирусом

Об этом сообщил глава индийского правительства в своём Twitter. Он рассказал, что итогом разговора стала договорённость о совместных действиях для борьбы с распространением заболевания.

Had an extensive telephone conversation with President @realDonaldTrump . We had a good discussion, and agreed to deploy the full strength of the India-US partnership to fight COVID-19.