США

Трамп и Моди обсудили по телефону ситуацию с коронавирусом

18:06, 04 апреля 2020
Дональд Трамп и Нарендра Моди Дональд Трамп и Нарендра Моди Фото: White House/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Индии Нарендра Моди провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили ситуацию с коронавирусом.

Об этом сообщил глава индийского правительства в своём Twitter. Он рассказал, что итогом разговора стала договорённость о совместных действиях для борьбы с распространением заболевания.

Мы провели хорошую дискуссию и договорились развернуть все силы индийско-американского партнёрства для борьбы с COVID-19, — говорится в сообщении.

Накануне, 3 апреля, стало известно, что сотрудник посольства США в Нью-Дели сдал анализ на коронавирус, результат оказался положительным.

Ранее NEWS.ru писал о том, что Всемирный банк (ВБ) выделит $1 млрд Индии в качестве чрезвычайной финансовой помощи, направленной на борьбу с коронавирусной инфекцией в стране.

Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен

News.ru в соцсетях