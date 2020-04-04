Трамп и Моди обсудили по телефону ситуацию с коронавирусом

Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Индии Нарендра Моди провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили ситуацию с коронавирусом.
Об этом сообщил глава индийского правительства в своём Twitter. Он рассказал, что итогом разговора стала договорённость о совместных действиях для борьбы с распространением заболевания.
Мы провели хорошую дискуссию и договорились развернуть все силы индийско-американского партнёрства для борьбы с COVID-19, — говорится в сообщении.
Had an extensive telephone conversation with President— Narendra Modi (@narendramodi)
@realDonaldTrump. We had a good discussion, and agreed to deploy the full strength of the India-US partnership to fight COVID-19. April 4, 2020
Накануне, 3 апреля, стало известно, что сотрудник посольства США в Нью-Дели сдал анализ на коронавирус, результат оказался положительным.
Ранее NEWS.ru писал о том, что Всемирный банк (ВБ) выделит $1 млрд Индии в качестве чрезвычайной финансовой помощи, направленной на борьбу с коронавирусной инфекцией в стране.
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