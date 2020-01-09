Президент США Дональд Трамп пожинает плоды своей иранской политики. После убийства генерала Касема Сулеймани спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси объявила, что Конгресс собирается ограничить полномочия президента принимать военные решения в отношении Ирана без одобрения законодателей. Тем не менее сам Трамп надеется, что «игра мускулами» на Ближнем Востоке поможет ему переизбраться. Так уже происходило: теракт 11 сентября и война в Ираке сплотили американский народ вокруг тогдашних президентов и повысили их рейтинг. Однако эксперты сомневаются, что Трампу удастся извлечь выгоду из «сплочения вокруг флага».

Как показывают опросы, решение об убийстве Сулеймани слегка снизило рейтинг Трампа. По данным YouGov, 5 января работу Трампа на посту президента одобрили 43% — на 1% меньше, чем при предыдущем замере общественного мнения. Опрос Rassmussen показал такой же тренд: до ликвидации иранского генерала рейтинг Трампа он оценивал в 48%, а после — в 46%.

Whitney Saleski/Global Look Press

Учитывая спорность решения Трампа по Ирану, это не худший результат, но, скорее всего, не тот, на который глава Белого дома надеялся. В 2012 году он высказывался в Twitter о том, что тогдашний президент Барак Обама может начать войну с Ираном, чтобы поднять свой рейтинг перед выборами.

Наш президент (Обама — NEWS.ru) начнёт войну с Ираном, потому что у него нет никаких способностей к переговорам, — писал Трамп в своём микроблоге незадолго до того, как Обама всё-таки переизбрался на второй срок. — Он слабый и неэффективный. Поэтому для него единственный путь переизбраться — начать войну с Ираном.

Восемь лет спустя Трамп оказался в аналогичной ситуации: перебирание в 2020 году ему не гарантировано, но решительные действия на иранском направлении могут спровоцировать так называемое «сплочение вокруг флага» — рост популярности президента на фоне внешней угрозы стране.

Например, после терактов 11 сентября рейтинг Джорджа Буша-младшего подскочил до 90%. Так же происходило во время Карибского кризиса 1962 года с президентом Джоном Кеннеди, и в период войны в Персидском заливе с Джорджем Бушем-старшим. Кроме того, для Трампа важно и сплочение элит в преддверии выборов. История с импичментом укрепила его позиции в Республиканской партии, которая слилась в почти единодушной поддержке президента перед лицом принудительной отставки. На очереди укрепление связей с разведсообществом. Ранее Трампа обвиняли в том, что он не доверяет собственной разведке и подвергает её деятельность сомнению. Эти обвинения возникли на фоне увольнения директора ЦРУ Джеймса Коми и «российского» расследования команды спецпрокурора Роберта Мюллера. Проведение таких операций, как ликвидация лидера «Исламского государство (запрещено в РФ) Абу Бакра Аль-Багдади или командующего «Аль-Кудс» Касема Сулеймани, показывает американцам, что несмотря на обвинения, Трамп и спецслужбы работают слаженно.

Эксперт по международным отношениям Владимир Фролов в комментарии NEWS.ru отметил, что пока нельзя однозначно сказать, как иранский кризис отразится на шансах Трампа на переизбрание, так как события продолжают развиваться.

Но если говорить про новогодний кризис, то Трамп сможет его продать как свою победу, хотя он сам его и учинил и никакого преимущества в конфликте с Ираном не добился. Но президент показал, что он tough guy (англ. «крутой парень» — NEWS.ru) и не боится применять силу. Однако он и не хочет ввязываться в новую большую войну. До тех пор, пока он такой войны не начнёт, он в плюсе. По последнему опросу, его решение ликвидировать Сулеймани поддерживают 70% республиканцев и 37% от всех избирателей. Это не блеск, но в зоне комфорта для него. А про второй срок решать будут не по его политике на Ближнем Востоке, а по внутренним американским делам. Джордж Буш-старший победил в первой войне в Заливе в 1990 году, и в начале 1991 его рейтинг одобрения поднимался до 90%, а экономика стагнировала. Пришёл Билл Клинтон и довольно легко победил Буша с лозунгом «Это экономика, тупица!» Правда, голоса за Буша украл и третий независимый кандидат миллиардер Рос Перо. Сейчас, если бы я делал прогноз, то 55/45 что Трамп сможет переизбраться. Но не более. Владимир Фролов эксперт по международным отношениям эксперт по международным отношениям

Американские эксперты тоже сходятся на том, что эффект «сплочения вокруг флага» работает только тогда, когда у элит сложилось единое мнение об угрозе и реакции на неё.

Исторически эффект сплочения зависел от консенсуса элит или по крайней мере преобладающего мнения в СМИ о том, что происходит и кто за это в ответе, — подчёркивает обозреватель Vox Шон Иллинг. — Но этот вид консенсуса представляется невозможным в цифровую эпоху, потому что никто не контролирует поток информации и в публичном пространстве циркулирует бесконечное множество мнений.

О согласии элит по поводу ликвидации Сулеймани говорить не приходится. Лидер демократов в Палате представителей Нэнси Пелоси анонсировала, что законодатели 9 января проголосуют за закон о запрете применять силу против Ирана без одобрения Конгресса. Объявление войны входит в полномочия конгрессменов, а не президента, но в последние десятилетия Белый дом неоднократно обходил это правила, не объявляя войну, а применяя ограниченные военные операции. Демократы в нижней палате Конгресса ясно дали понять, что считают ликвидацию Сулеймани очередным опасным и безответственным шагом администрации Трампа.