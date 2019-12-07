Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп поручил своей администрации ужесточить политику по отношению к Венесуэле. Глава государства перестал верить в возможности лидера местной оппозиции Хуана Гуайдо.
Соответствующую встречу в Белом доме провёл вице-президент Майкл Пенс, передаёт Bloomberg со ссылкой на источник. При этом политики не рассматривают военные варианты.
Среди способов ослабления действующего президента Венесуэлы Николаса Мадуро предлагалось партнёрство с Россией, являющейся союзником диктатора. Кроме того, предлагалось ещё сильнее надавить на Кубу.
Как писал News.ru ранее, Пенс заявил, что Вооружённые силы Венесуэлы не должны оказывать поддержку президенту страны Николасу Мадуро, потому что «он не уважает свободу и верховенство закона». По словам Пенса, у армии есть сила, которая может изменить ситуацию к лучшему, если они примкнут к другой стороне. США с 23 января 2019 года в качестве президента Венесуэлы признают лидера оппозиции Хуана Гуайдо. Вашингтон отказывает в легитимности избранному главе государства Николасу Мадуро.