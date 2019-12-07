https://static.news.ru/photo/e4ac2802-1912-11ea-8929-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ringo Chiu/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп поручил своей администрации ужесточить политику по отношению к Венесуэле. Глава государства перестал верить в возможности лидера местной оппозиции Хуана Гуайдо.

Соответствующую встречу в Белом доме провёл вице-президент Майкл Пенс, передаёт Bloomberg со ссылкой на источник. При этом политики не рассматривают военные варианты.

Среди способов ослабления действующего президента Венесуэлы Николаса Мадуро предлагалось партнёрство с Россией, являющейся союзником диктатора. Кроме того, предлагалось ещё сильнее надавить на Кубу.