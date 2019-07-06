https://static.news.ru/photo/d544d9fa-9fdb-11e9-8c19-fa163e074e61_1024.jpg Кадр из фильма «Люди в чёрном 3» Фото: Amblin Entertainment

Президент США Дональд Трамп дал интервью журналисту Такеру Карлсону. В рамках беседы политик высказал своё мнение по поводу существования инопланетян.

Трамп заявил, что не хотел бы вдаваться в подробности, но сам он испытывает по этому поводу сомнения. Однако он допустил возможность существования внеземных цивилизаций, которые посещают Землю.

Он согласился с тем, что существуют люди, которые заявляют, что видели корабли пришельцев. Кроме того, Трамп прокомментировал слухи о том, что на одной из военных баз ВВС США находятся обломки некоего космического корабля. По словам хозяина Белого дома, ему об этом ничего не известно, передаёт Fox News .

Ранее News.ru писал, что неопознанный летающий объект, который был зафиксирован над демилитаризованной зоной Северной и Южной Кореи, оказался плотно летящей стаей птиц. Об этом рассказал представитель Комитета начальников штабов Республики Корея.