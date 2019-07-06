Президент США Дональд Трамп дал интервью журналисту Такеру Карлсону. В рамках беседы политик высказал своё мнение по поводу существования инопланетян.
Трамп заявил, что не хотел бы вдаваться в подробности, но сам он испытывает по этому поводу сомнения. Однако он допустил возможность существования внеземных цивилизаций, которые посещают Землю.
Он согласился с тем, что существуют люди, которые заявляют, что видели корабли пришельцев. Кроме того, Трамп прокомментировал слухи о том, что на одной из военных баз ВВС США находятся обломки некоего космического корабля. По словам хозяина Белого дома, ему об этом ничего не известно, передаёт
Ранее News.ru писал, что неопознанный летающий объект, который был зафиксирован над демилитаризованной зоной Северной и Южной Кореи, оказался плотно летящей стаей птиц. Об этом рассказал представитель Комитета начальников штабов Республики Корея.