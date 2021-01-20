Трамп допускает, что Байден хорошо справится с ролью президента

https://static.news.ru/photo/53cd4ba0-5b2d-11eb-b7a0-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: Al Drago - Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Дональд Трамп, покидающий сегодня пост президента США, считает, что его ключевой оппонент по президентским выборам Джо Байден может добиться успеха на новом посту.

Я желаю новой администрации огромной удачи и успеха. Я думаю, что они преуспеют, поскольку у них есть основа для того, чтобы сделать что-то по-настоящему впечатляющее, — цитирует Трампа «Интерфакс».

45-й президент США подчеркнул, что его администрация смогла совершить невероятные вещи, несмотря на многие сложности, в том числе на пандемию коронавируса.

Ранее NEWS.ru писал, что уходя с поста президента США и покидая резиденцию главы Соединённых Штатов, Дональд Трамп заявил, что намерен вернуться. 45-й президент США выразил отдельную благодарность вице-президенту Майку Пенсу, почеркнув, что они отлично поработали вместе.

Дональд Трамп уже выступил с прощальным обращением к американцам. Он заявил, что будет молиться за успех новой администрации.

В среду 20 января в Вашингтоне состоится инаугурация 46-го президента США Джо Байдена. Церемония будет отличаться от прочих. Дело в том, что в Вашингтоне ввели беспрецедентные меры безопасности. Это связано как с пандемией коронавирусной инфекции, так и с беспорядками, произошедшими в самом начале года. 6 января на митинге своих сторонников Дональд Трамп призвал людей идти в сторону Капитолия, где на заседании конгресса утверждали Байдена новым президентом США. Протестующие сумели ворваться в здание Капитолия и помешать заседанию. Погибли четыре сторонника Трампа и один полицейский. Позже заседание было возобновлено.

Присягу в Вашингтоне в условиях пандемии и практически военного положения примет не только Байден, но и вице-президент Камала Харрис. В столице сейчас находятся почти 25 тысяч бойцов Национальной гвардии.

В начале инаугурации гимн США исполнит Леди Гага, а затем перед собравшимися выступит Дженнифер Лопес. Традиционный парад заменят на виртуальное мероприятие.