Трамп: бюллетени, которые пришли после дня выборов, не посчитают

https://static.news.ru/photo/4932cd5a-1f7d-11eb-a6dc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Joel Lerner/Xinhua/Global look Press

Бюллетени, которые пришли по почте после дня голосования на президентских выборах в Соединённых Штатах, не будут подсчитаны, заявил действующий глава государства и кандидат на новый срок Дональд Трамп.

Любые голоса, приходящие после дня выборов, не будут подсчитаны! — написал политик в Twitter.

При этом социальная сеть отметила этот твит как спорный, так как его контент может вводить в заблуждение.

ANY VOTE THAT CAME IN AFTER ELECTION DAY WILL NOT BE COUNTED! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 5, 2020

Сам Трамп призывал своих сторонников лично приходить на избирательные участки, в то время как его соперник Джо Байден, наоборот, просил избирателей голосовать по почте.

Накануне штаб Трампа призвал остановить подсчёт голосов на выборах. Команда нынешнего президента планирует через суд оспаривать результаты подсчёта бюллетеней в штате Невада, так как не меньше 10 тысяч голосов могут принадлежать людям, которые уже не живут на этой территории.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Байден уже запустил «сайт переходного периода». Создание ресурса направлено на подготовку к передаче власти от действующего американского лидера Дональда Трампа. Голосование на выборах главы государства состоялось в США 3 ноября. Оба кандидата уверены в своей победе.