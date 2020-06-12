Трамп: армия США противостояла как фашизму, так и коммунизму

https://static.news.ru/photo/a44fc94a-ada4-11ea-9b4e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Wikimedia

Президент США Дональд Трамп, выступая во время церемонии выпуска Военной академии в Вест- Пойнте, заявил, что американская армия противостояла как фашизму, так и коммунизму.

Он напомнил, что выпускниками этой академии были генерал Дуайт Эйзенхауэр (34-й президент США с 1953 по 1961 год) и генерал Омар Брэдли. Именно они привели США «к победе над зловещими нацистами и имперскими фашистами».

Армия также держала оборону против угнетения со стороны коммунизма, — отметил глава Белого дома.

При этом Трамп опять не упомянул о роли СССР в разгроме нацизма, передаёт ТАСС.

Ранее Белый дом опубликовал в Instagram видеозапись, на которой победителями нацизма названы только Соединённые Штаты и Великобритания. О роли СССР в разгроме нацистов нет никаких упоминаний.

Как писал NEWS.ru, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова возмутилась сообщением Белого дома в соцсетях, где победителями нацизма названы только США и Великобритания. По её мнению, этот шаг направлен на нейтрализацию эффекта от принятия двумя президентами совместного заявления, которое посвящено 75-летию встречи советских и американских солдат на Эльбе, где отмечались вклад многих стран и народов, жертвенность миллионов военных и граждан в борьбе против нацистского режима.