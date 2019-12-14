Двое знакомых поссорились в торговом центре в штате Джорджия в США. Конфликт перерос в перестрелку. Сейчас торговый центр закрыт для посетителей. Об этом
Один человек получил ранения в результате стрельбы в торговом центре Cumberland в американском округе Кобб (штат Джорджия), — сообщило издание.
Someone was shot in the food court of Cumberland Mall after an argument. The victim’s condition hasn’t been made immediately clear. It was ALLEGEDLY over the Jordan 11 release today.— Everything Georgia (@GAFollowers)
No one else was injured.
pic.twitter.com/spkqx0gkfV December 14, 2019
Участник конфликта, затеявший стрельбу, скрылся с места преступления, отмечает издание. Местная полиция ведёт поиски стрелка.
Folks... there is not an “active shooter” at Cumberland Mall. The gunman shot his target.— DevilDoggg (@DevilDoggg)
#ActiveShooter #CumberlandMall pic.twitter.com/SpE45AfbSq December 14, 2019
Ранее NEWS.ru писал о том, что в Москве девятиклассник застрелился на глазах у своего друга. Отмечается, что мальчик чувствовал усталость от жизни и переживал из-за предстоящих экзаменов. Также известно, что подростки в день происшествия выпивали алкоголь.
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