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Жительница Далласа (штат Техас) в США Рут Баллун получила на банковский счёт $37 млн. Выяснилось, что деньги не розыгрыш, а ошибка сотрудника банка. Об этом сообщает «Газета.ru».

Жительница Далласа (штат Техас) в США Рут Баллун получила на банковский счёт $37 млн. Выяснилось, что деньги не розыгрыш, а ошибка сотрудника банка. Об этом сообщает «Газета.ru». Американка Рут Баллун...