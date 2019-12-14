Фото: cocoparisienne /pixabay.com

Двое знакомых поссорились в торговом центре в штате Джорджия в США. Конфликт перерос в перестрелку. Сейчас торговый центр закрыт для посетителей. Об этом сообщила газета «Известия».

Один человек получил ранения в результате стрельбы в торговом центре Cumberland в американском округе Кобб (штат Джорджия), — сообщило издание.

Участник конфликта, затеявший стрельбу, скрылся с места преступления, отмечает издание. Местная полиция ведёт поиски стрелка.

Ранее NEWS.ru писал о том, что в Москве девятиклассник застрелился на глазах у своего друга. Отмечается, что мальчик чувствовал усталость от жизни и переживал из-за предстоящих экзаменов. Также известно, что подростки в день происшествия выпивали алкоголь.

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