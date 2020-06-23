The Washington Times опубликовала отрывок из статьи Путина о войне

https://static.news.ru/photo/621001a2-b4d5-11ea-b1d1-fa163e074e61_660.jpg Фото: scully/imageBROKER.com

Американское издание The Washington Times опубликовало несколько абзацев из статьи российского президента Владимира Путина «75 лет Великой Победы: общая ответственность перед историей и будущим».

Отрывок на английском языке появился на пятой странице печатной версии газеты. В этих семи абзацах глава РФ пишет о создании современной системы международных отношений как об одном из важнейших итогов Второй Мировой войны. Также Путин отметил важность проведения саммита пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН (Россия, Великобритания, Китай, США и Франция), передаёт ТАСС.

Ранее, 18 июня, статья вышла в журнале National Interest. В ней президент рассказывает историю Второй Мировой войны и анализирует причины, приведшие к ней. Помимо исторических фактов и данных из архивов, Путин написал о воспоминаниях членов его семьи о тех событиях. В материале сделан акцент и на уроки, которые преподала война, и на вопросы международного сотрудничества.

Как сообщал NEWS.ru ранее, в Дании статью Путина о войне назвали «9 тысячами слов лжи». Автор Эмиль Роттбёлль в своей колонке для датского издания Berlingske написал, что материал является «смесью исковерканных фактов и откровенной лжи, сеющих рознь и провоцирующих злые отповеди».