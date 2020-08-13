Темнокожая актриса подарила себе бывшую рабовладельческую плантацию

https://static.news.ru/photo/7b43abfc-dd83-11ea-83f2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Billy Bennight/AdMedia/MediaPu/Global Look Press

Темнокожая американская актриса и продюсер Виола Дэвис подарила себе на день рождения бывшую рабовладельческую плантацию.

В честь своего 55-летия звезда сериала «Прислуга» купила дом на бывшей плантации в Южной Калифорнии. Именно в нём родилась и выросла артистка.

The above is the house where I was born August 11, 1965. It is the birthplace of my story. Today on my 55th year of life....I own it....all of it.



"May you live long enough to know why you were born.â

-Cherokee Birth Blessing- pic.twitter.com/CatJK405BL — Viola Davis (@violadavis) August 11, 2020

Желаю тебе прожить достаточно долго, чтобы узнать, для чего ты родился, — прокомментировала Дэвис пост в Twitter пословицей племени чероки.

Ранее британский режиссёр Гай Ричи, известный российскому зрителю по фильмам «Карты, деньги, два ствола», «Большой куш» и «Рок-н-рольщик», заявил о намерении заняться строительством базы отдыха для состоятельных личностей. Она будет находиться на территории загородного поместья режиссёра. Строительство обойдётся в £9 млн (803 млн рублей). 51-летний режиссёр уже поставил огромную палатку около одного из двух искусственно созданных водоёмов.

Режиссёр купил поместье в 2001 году вместе со своей супругой Мадонной. Спустя семь лет во время развода он получил его в собственность. Ричи оформил документы на создание двух искусственных озёр в 2018 году. В прошлом году чиновники дали ему разрешение на строительство отеля для богатых гостей на территории поместья, писал NEWS.ru.