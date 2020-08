Темнокожая актриса подарила себе бывшую рабовладельческую плантацию

В честь своего 55-летия звезда сериала «Прислуга» купила дом на бывшей плантации в Южной Калифорнии. Именно в нём родилась и выросла артистка.

The above is the house where I was born August 11, 1965. It is the birthplace of my story. Today on my 55th year of life....I own it....all of it.



"May you live long enough to know why you were born.”

-Cherokee Birth Blessing- pic.twitter.com/CatJK405BL