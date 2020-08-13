Темнокожая актриса подарила себе бывшую рабовладельческую плантацию

Желаю тебе прожить достаточно долго, чтобы узнать, для чего ты родился, — прокомментировала Дэвис пост в Twitter пословицей племени чероки.
Ранее британский режиссёр Гай Ричи, известный российскому зрителю по фильмам «Карты, деньги, два ствола», «Большой куш» и «Рок-н-рольщик», заявил о намерении заняться строительством базы отдыха для состоятельных личностей. Она будет находиться на территории загородного поместья режиссёра. Строительство обойдётся в £9 млн (803 млн рублей). 51-летний режиссёр уже поставил огромную палатку около одного из двух искусственно созданных водоёмов.
Режиссёр купил поместье в 2001 году вместе со своей супругой Мадонной. Спустя семь лет во время развода он получил его в собственность. Ричи оформил документы на создание двух искусственных озёр в 2018 году. В прошлом году чиновники дали ему разрешение на строительство отеля для богатых гостей на территории поместья, писал NEWS.ru.