Гай Ричи решил построить базу отдыха для знаменитостей

https://static.news.ru/photo/6c2a6ba0-c36c-11ea-81e4-fa163e074e61_660.jpg Гай Ричи Фото: Armando Gallo/Global Look Press

Британский режиссёр Гай Ричи, известный российскому зрителю по фильмам «Карты, деньги, два ствола», «Большой куш» и «Рок-н-рольщик», может заняться строительством базы отдыха для состоятельных личностей.

По данным издания The Sun, она будет располагаться на территории загородного поместья режиссёра. Строительство обойдётся в £9 млн (803 млн рублей). 51-летний режиссёр уже поставил огромную палатку около одного из двух искусственно созданных водоёмов.

Режиссёр купил поместье в 2001 году вместе со своей супругой Мадонной. Спустя семь лет во время развода он получил его в собственность. Ричи оформил документы на создание двух искусственных озёр в 2018 году. В прошлом году чиновники дали ему разрешение на строительство отеля для богатых гостей на территории поместья.

Ричи планирует установить цену за день пребывания в поместье в размере £15 тысяч. По его словам, база отдыха будет соответствовать высоким, постоянно растущим стандартам.

NEWS.ru писал, что новая картина Гая Ричи «Джентльмены» стала самой кассовой киноработой режиссёра в России.