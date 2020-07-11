Гай Ричи решил построить базу отдыха для знаменитостей

Британский режиссёр Гай Ричи, известный российскому зрителю по фильмам «Карты, деньги, два ствола», «Большой куш» и «Рок-н-рольщик», может заняться строительством базы отдыха для состоятельных личностей.
По данным издания The Sun, она
Режиссёр купил поместье в 2001 году вместе со своей супругой Мадонной. Спустя семь лет во время развода он получил его в собственность. Ричи оформил документы на создание двух искусственных озёр в 2018 году. В прошлом году чиновники дали ему разрешение на строительство отеля для богатых гостей на территории поместья.
Ричи планирует установить цену за день пребывания в поместье в размере £15 тысяч. По его словам, база отдыха будет соответствовать высоким, постоянно растущим стандартам.
NEWS.ru писал, что новая картина Гая Ричи «Джентльмены» стала самой кассовой киноработой режиссёра в России.
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