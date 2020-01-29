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Экспертам удалось подтвердить личности четырёх из девяти человек, погибших при крушении вертолёта в американском штате Калифорния 26 января.

Судмедэксперт округа Лос-Анджелес рассказал, что тела баскетболиста Коби Брайанта и ещё трёх человек — 56-летнего Джона Альтобелли, 50-летнего Ары Зобаяна и 46-летней Сары Честер — были опознаны по отпечаткам пальцев. Сейчас специалисты опознают тела остальных пяти погибших, в том числе 13-летней дочери спортсмена Джианны.

Today, together with NTSB, we provide an update on the crash investigation. LA County Coroner has identified four of the victims from the crash. Our thoughts and prayers continue to go out to their families. pic.twitter.com/mBwaBtucYZ — Alex Villanueva (@LACoSheriff) January 29, 2020

Ранее NEWS.ru писал, что в Сеть попала аудиозапись переговоров диспетчера и пилота вертолёта Брайанта. Во время разговора наземные службы предупредили лётчика о сильном тумане. Воздушная машина должна была проследовать в зону ожидания, чтобы не мешать самолётам, совершавшим второй круг в соседнем аэропорту. Затем пилоту разрешили возобновить полёт. Незадолго до авиакатастрофы диспетчеры предупредили, что летательный аппарат находится близко к холмистой местности. Вертолёт не был оснащён системой предупреждения столкновений, которая могла бы сообщить пилоту о препятствии.