Судмедэксперт округа Лос-Анджелес рассказал, что тела баскетболиста Коби Брайанта и ещё трёх человек — 56-летнего Джона Альтобелли, 50-летнего Ары Зобаяна и 46-летней Сары Честер — были опознаны по отпечаткам пальцев. Сейчас специалисты опознают тела остальных пяти погибших, в том числе 13-летней дочери спортсмена Джианны.

Today, together with NTSB, we provide an update on the crash investigation. LA County Coroner has identified four of the victims from the crash. Our thoughts and prayers continue to go out to their families. pic.twitter.com/mBwaBtucYZ