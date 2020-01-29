Экспертам удалось подтвердить личности четырёх из девяти человек, погибших при крушении вертолёта в американском штате Калифорния 26 января.

Судмедэксперт округа Лос-Анджелес рассказал, что тела баскетболиста Коби Брайанта и ещё трёх человек — 56-летнего Джона Альтобелли, 50-летнего Ары Зобаяна и 46-летней Сары Честер — были опознаны по отпечаткам пальцев. Сейчас специалисты опознают тела остальных пяти погибших, в том числе 13-летней дочери спортсмена Джианны.

Ранее NEWS.ru писал, что в Сеть попала аудиозапись переговоров диспетчера и пилота вертолёта Брайанта. Во время разговора наземные службы предупредили лётчика о сильном тумане. Воздушная машина должна была проследовать в зону ожидания, чтобы не мешать самолётам, совершавшим второй круг в соседнем аэропорту. Затем пилоту разрешили возобновить полёт. Незадолго до авиакатастрофы диспетчеры предупредили, что летательный аппарат находится близко к холмистой местности. Вертолёт не был оснащён системой предупреждения столкновений, которая могла бы сообщить пилоту о препятствии.

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