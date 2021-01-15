Таинственное послание около двери привело в ужас жительницу дома

https://static.news.ru/photo/f1880530-5806-11eb-bbfd-fa163e074e61_660.jpg Фото: bby.jade__/tiktok.com

Американская девушка-блогер под ником bby.Jade обнаружила у себя во дворе таинственное послание на снегу. С просьбой разобраться, что обозначает странная надпись, она обратилась за помощью к своим подписчикам. Ответ привёл её в ужас.

Как следует из видео девушки в TikTok, надпись «1F» она обнаружила на мусорном контейнере неподалёку от двери. Послание кто-то начертил на припорошенной снегом крышке.

Что это значит? — поинтересовалась насторожившаяся американка.

Юзеры пришли к однозначному мнению, что послание, скорее всего, не сулит ничего хорошего: дом присмотрели преступники. Причём, судя по всему, они какое-то время уже вели наблюдение за своей потенциальной жертвой.

Надпись же, скорее всего, говорит о том, что злоумышленники оповестили исполнителей: в доме кроме девушки не живёт никто. Единица говорит сама за себя, а буква F может означать female («женщина»). О том, что преступники разных стран, когда ищут жертву, оставляют друг другу знаки, известно достаточно давно.

Что планируется в данном случае — ограбление или какое-то другое преступление, предугадать сложно. Испуганная девушка-блогер обратилась в полицию, однако там ничем не смогли ей помочь.

В своих последующих публикациях она обратила внимание на дом напротив. По её мнению, именно оттуда неизвестные наблюдают за ней, так как один из незнакомых ей жильцов не так давно стучал в её дверь в четыре часа ночи. Поэтому, чтобы не искушать судьбу, девушка решила на время уехать жить к маме.

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