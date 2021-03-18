Сын Трампа подверг критике отказ Байдена от разговора с Путиным

https://static.news.ru/photo/e40e9df2-2263-11eb-86a0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Joe Burbank/TNS via ZUMA Wire/ТАСС

Дональд Трамп — младший, сын экс-президента США, подверг критике отказ действующего американского лидера от разговора с российским коллегой Владимиром Путиным. По мнению Трампа-младшего, такая позиция является проявлением слабости.

Теперь весь мир знает, что у нас нет лидера на самом верху, только пустой костюм... Они смотрят на слабость Америки, и у них текут слюнки, — написал сын бывшего президента Дональда Трампа в своём аккаунте в Twitter.

Ранее президент России Владимир Путин обратился к своему американскому коллеге Джо Байдену и предложил ему провести разговор в прямом эфире. Это произошло после того, как в интервью СМИ Байден назвал Путина «убийцей».

Путин прокомментировал заявление своего американского коллеги в ходе встречи с общественностью Крыма и Севастополя, которая прошла в формате видеоконференции. Он пожелал Байдену здоровья, отметив, что говорит это без иронии, и подчеркнул: «кто обзывается — тот сам так называется». Об этом писал NEWS.ru.