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Свыше 50 человек стали жертвами сильнейшего торнадо в США

17:10, 11 декабря 2021
Свыше 50 человек стали жертвами сильнейшего торнадо в США
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В результате обрушившегося на американский штат Кентукки сильнейшего торнадо погибли не менее 50 человек. Местные власти не исключают, что число жертв стихии может достигнуть 100 человек. Об этом в эфире NBC сообщил губернатор штата Энди Бешир.

По нашему мнению, число погибших в результате этого инцидента превысит 50 человек, возможно оно приблизится к 70 или 100, сказал Бешир.

Он добавил, что объявил чрезвычайное положение и призвал на помощь 181 военнослужащего из Национальной гвардии. Сейчас, по его словам, почти 60 000 жителей штата остались без электричества. Больше всего погибших в городе Мэйфилд, там торнадо обрушил крышу на свечной фабрике.  

Ранее американские метеорологи предупредили, что в пятницу вечером могут возникнуть торнадо в ряде округов в штатах Арканзас, Кентукки и Иллинойс.

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