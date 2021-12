Свыше 50 человек стали жертвами сильнейшего торнадо в США

Он добавил, что объявил чрезвычайное положение и призвал на помощь 181 военнослужащего из Национальной гвардии. Сейчас, по его словам, почти 60 000 жителей штата остались без электричества. Больше всего погибших в городе Мэйфилд, там торнадо обрушил крышу на свечной фабрике.

Aerial footage shows scale of damage in Mayfield, Kentucky, after catastrophic tornado outbreak.



Officials fear there are at least 50 dead in Kentucky.



Latest: https://t.co/4gaB6sTX0C pic.twitter.com/kdnfvTTDzf