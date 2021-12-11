Свыше 50 человек стали жертвами сильнейшего торнадо в США

В результате обрушившегося на американский штат Кентукки сильнейшего торнадо погибли не менее 50 человек. Местные власти не исключают, что число жертв стихии может достигнуть 100 человек. Об этом в эфире NBC сообщил губернатор штата Энди Бешир.

По нашему мнению, число погибших в результате этого инцидента превысит 50 человек, возможно оно приблизится к 70 или 100, — сказал Бешир.

Он добавил, что объявил чрезвычайное положение и призвал на помощь 181 военнослужащего из Национальной гвардии. Сейчас, по его словам, почти 60 000 жителей штата остались без электричества. Больше всего погибших в городе Мэйфилд, там торнадо обрушил крышу на свечной фабрике.

Aerial footage shows scale of damage in Mayfield, Kentucky, after catastrophic tornado outbreak.



Officials fear there are at least 50 dead in Kentucky.



Latest: https://t.co/4gaB6sTX0C pic.twitter.com/kdnfvTTDzf — NBC News (@NBCNews) December 11, 2021

Ранее американские метеорологи предупредили, что в пятницу вечером могут возникнуть торнадо в ряде округов в штатах Арканзас, Кентукки и Иллинойс.