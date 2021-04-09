Судмедэксперт перечислил болезни погибшего от рук полицейских Флойда

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Афроамериканец Джордж Флойд умер не только из-за силовых приёмов полицейских, использованных во время задержания, к гибели привели и проблемы с сердцем, имевшиеся у покойного, а также употребление им наркотиков, заявил главный судмедэксперт округа Хеннепин (штат Миннесота, США) Эндрю Бейкер.

Именно он вскрыл тело Флойда и обнаружил, что сужение артерий, гипертония и зависимость от запрещённых веществ сделали Джорджа более уязвимым перед физическим воздействием. Вместе с тем медик отметил, что факторы не являлись непосредственной причиной смерти подозреваемого, пишет New York Times.

По моему мнению, действия правоохранителей по усмирению и ограничению подвижности, а также сдавливание шеи оказались просто больше, чем Флойд мог вынести в силу этих проблем с сердцем, — добавил Бейкер.

До этого пульмонолог Мартин Тобин, давая показания, сообщил, что и здоровый человек умрёт, если к нему применить приёмы, использованные против Флойда. Адвокат экс-полицейского Дерека Шовина, обвиняемого в убийстве афроамериканца, заявил, что летальный исход могли вызвать проблемы с сердцем или наркозависимость.

С начала лета 2020 года в разных городах США долгое время не прекращались беспорядки и демонстрации темнокожих американцев. Поводом для акций протеста, не только в Портленде, но и по всей стране, стал инцидент в Миннеаполисе (штат Миннесота). 25 мая полицейские задержали там 46-летнего Джорджа Флойда. Чернокожего американца заподозрили в подделке документов. Стражи порядка при задержании использовали грубый удушающий приём. В результате мужчина скончался.

Ранее NEWS.ru сообщал, что власти Миннеаполиса заплатят $27 млн в качестве урегулирования гражданского иска родственников погибшего афроамериканца Джорджа Флойда. Мужчина скончался во время задержания полицейскими в 2020 году. По данным журналистов, решение перечислить средства единогласно приняли на закрытом совещании горсовета 12 марта.