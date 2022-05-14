Стоимость бензина на АЗС в США вновь побила рекорд Бензин в США подорожал до рекордных $4,45 за галлон

Фото Li Jianguo/XinHua/Global Look Press

Цена бензина на автозаправках в США уже в четвертый раз за неделю установила исторический рекорд, достигнув $4,45 за один галлон (3,785 литра), сообщает ТАСС со ссылкой на данные Американской автомобильной ассоциации, которая отслеживает расценки на более чем 60 тысячах АЗС в стране. Отмечается, что в прошлом году, цена находилась на уроне $3 за галлон.

Средняя цена галлона бензина марки Regular (в РФ бензин АИ-92. — NEWS.ru) к утру 14 мая поднялась в США до $4,452. 13 мая этот показатель составлял $4,432. Самые высокие цены на бензин по стране традиционно остаются в штате Калифорния, где автомобилистам за один галлон придётся отдать в среднем $5,926, — говорится в сообщении.

Президент Соединённых Штатов Джо Байден ранее обвинил российского лидера Владимира Путина в высоких ценах на продукты и топливо в США. Он пояснил, что высокая инфляция в стране стала результатом специальной операции России на Украине, а также пандемии коронавируса. Лидер Соединённых Штатов отметил, что на 60% рост инфляции был связан с ростом цен на бензин.

Он добавил, что власти способны справиться с этой проблемой, и заявил, что на Украине на складах находятся 20 миллионов тонн зерна. По словам Байдена, если получить доступ к этим ресурсам, то цены снизятся.