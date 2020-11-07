Стивен Кинг заявил, что Америка «уволила» Трампа

Автор романов в жанре ужасы отметил, что «иногда хорошие парни выигрывают», имея ввиду заявление главного оппонента Трампа на выборах — демократа Джо Байдена, объявившего накануне о своей победе. Кинг добавил, что это событие стало одним из лучших в его жизни.
Демократ Джо Байден поспешил с объявлением себя победителем на голосовании за президента США, так как выборы ещё не завершены, заявил его оппонент от Республиканской партии и действующий глава государства Дональд Трамп. Политик отметил, что Байден торопится с объявлением себя победителем, так как его команда не хочет «открытия правды». По словам руководителя США, Байден не стал официальным победителем ни в одном штате.
Байден 7 ноября объявил о своём избрании президентом США. Незадолго до этого крупнейшие американские СМИ заявили о безоговорочном лидерстве демократа в президентской гонке. Трамп заявил, что выборы далеки от завершения, и пообещал отстаивать победу в суде. Как писал NEWS.ru, действующий президент уверяет, что в его распоряжении есть письменные доказательства махинаций при подсчёте голосов.