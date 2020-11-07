16+

Рубрики

Медиа

Архив

США

Стивен Кинг заявил, что Америка «уволила» Трампа

18:59, 08 ноября 2020
Стивен Кинг Стивен Кинг Фото: Nancy Kaszerman/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Известный американский писатель Стивен Кинг высказался по поводу итогов всенародного голосования на выборах главы США. По его словам, Америка уволила нынешнего лидера страны Дональда Трампа.

Америка Трампу: ты уволен!, — написал литератор на своей официальной странице в социальной сети Twitter.

Автор романов в жанре ужасы отметил, что «иногда хорошие парни выигрывают», имея ввиду заявление главного оппонента Трампа на выборах — демократа Джо Байдена, объявившего накануне о своей победе. Кинг добавил, что это событие стало одним из лучших в его жизни.

Демократ Джо Байден поспешил с объявлением себя победителем на голосовании за президента США, так как выборы ещё не завершены, заявил его оппонент от Республиканской партии и действующий глава государства Дональд Трамп. Политик отметил, что Байден торопится с объявлением себя победителем, так как его команда не хочет «открытия правды». По словам руководителя США, Байден не стал официальным победителем ни в одном штате.

Байден 7 ноября объявил о своём избрании президентом США. Незадолго до этого крупнейшие американские СМИ заявили о безоговорочном лидерстве демократа в президентской гонке. Трамп заявил, что выборы далеки от завершения, и пообещал отстаивать победу в суде. Как писал NEWS.ru, действующий президент уверяет, что в его распоряжении есть письменные доказательства махинаций при подсчёте голосов.

Yandex Zen

Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен

подписаться
News.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео