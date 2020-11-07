Стивен Кинг заявил, что Америка «уволила» Трампа

https://static.news.ru/photo/0bfe1356-21dd-11eb-adbe-fa163e074e61_660.jpg Стивен Кинг Фото: Nancy Kaszerman/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Известный американский писатель Стивен Кинг высказался по поводу итогов всенародного голосования на выборах главы США. По его словам, Америка уволила нынешнего лидера страны Дональда Трампа.

Sometimes...the good guys win. — Stephen King (@StephenKing) November 7, 2020

Америка Трампу: ты уволен!, — написал литератор на своей официальной странице в социальной сети Twitter.

America to Trump: YOUâRE FIRED. — Stephen King (@StephenKing) November 7, 2020

Автор романов в жанре ужасы отметил, что «иногда хорошие парни выигрывают», имея ввиду заявление главного оппонента Трампа на выборах — демократа Джо Байдена, объявившего накануне о своей победе. Кинг добавил, что это событие стало одним из лучших в его жизни.

One of the best days of my life. — Stephen King (@StephenKing) November 7, 2020

Демократ Джо Байден поспешил с объявлением себя победителем на голосовании за президента США, так как выборы ещё не завершены, заявил его оппонент от Республиканской партии и действующий глава государства Дональд Трамп. Политик отметил, что Байден торопится с объявлением себя победителем, так как его команда не хочет «открытия правды». По словам руководителя США, Байден не стал официальным победителем ни в одном штате.

Байден 7 ноября объявил о своём избрании президентом США. Незадолго до этого крупнейшие американские СМИ заявили о безоговорочном лидерстве демократа в президентской гонке. Трамп заявил, что выборы далеки от завершения, и пообещал отстаивать победу в суде. Как писал NEWS.ru, действующий президент уверяет, что в его распоряжении есть письменные доказательства махинаций при подсчёте голосов.