Старикам тут не место: Трамп и Байден поспорили о дееспособности друг друга

Президент США Дональд Трамп на предвыборном митинге в Пенсильвании в очередной раз поднял вопрос о физическом и ментальном здоровье своего противника Джо Байдена. По словам главы Белого дома, у демократа большие проблемы с головой, а вот слухи о его собственном плохом самочувствии необоснованны. Но ремарки президента лишь напомнили американским избирателям, что обоим кандидатам на кресло в Овальном кабинете уже за 70, и вопросов по поводу их дееспособности не избежать в любом случае.

На днях в США вышла книга журналиста Майкла Шмидта, в которой он припоминает нашумевший прошлогодний визит Дональда Трампа в Национальный военно-медицинский центр имени Уолтера Рида. Сотрудники Белого дома утверждали, что поездка в госпиталь была частью ежегодного медосмотра президента, однако от внимания репортёров не ускользнул тот факт, что визит к докторам не был включён в его расписание. Создавалось впечатление, что Трампу понадобилась срочная помощь, и Майкл Шмидт подтвердил это со ссылкой на источники в Белом доме. По его словам, вице-президенту Майку Пенсу в тот день сообщили, чтобы он приготовился временно возложить на себя обязанности главы государства в случае, если Трампу будут делать операцию под анестезией.

White House/Global Look Press

На предвыборном митинге в Пенсильвании президент США обрушился с критикой на автора книги, обвинив его в том, что он работает на демократов. По словам Трампа, противники распускают слухи о его здоровье, чтобы «принизить до уровня Байдена». Республиканец также раскритиковал привычку своего соперника всегда появляться на публике в медицинской маске.

Вы когда-нибудь видели человека, который любит маски так же сильно, как он? — обратился к своим сторонникам Трамп. — Это даёт ему чувство защищённости. Если бы я был психиатром, я бы сказал, что у этого парня большие проблемы.

Джо Байден действительно нередко заговаривается во время публичных выступлений, невнятно произносит слова или делает странные высказывания. Это даёт повод его противникам спекулировать о том, что у 77-летнего бывшего вице-президента развивается старческая деменция, хотя официально этот диагноз не подтверждён.

The weirdest part of Biden's speech in Kenosha pic.twitter.com/ISVuFz9sJw — Poland Loves Trump (@Woj_Pawelczyk) September 3, 2020

Но и Трамп в свои 74 года небезупречен. Он тоже часто выдаёт невнятные сентенции и забывает, с чего начал, когда произносит длинные речи. Во время одной из них президент с трудом поднёс стакан с водой к губам, держа его двумя руками. Последний эпизод породил слухи о том, что он перенёс инсульт.

Послушайте, правда в том, что и Трамп, и Байден — пожилые люди, — пишет колумнист The New York Times Чарльз Блоу. — Их возраст проявляется в их внешности и поведении, и, так как мы все люди, наше здоровье и когнитивные способности ухудшаются по мере старения. Это просто факты.

Блоу призывает избирателей обращать меньше внимания на невольные оговорки кандидатов и больше на то, что они говорят. Ведь конфузы во время публичных выступлений могут случиться с людьми любого возраста.

Adam Schultz/Global Look Press

Дональд Трамп стал самым пожилым избранным президентом США, и в ноябре 2020 года он либо улучшит свой рекорд, либо уступит первенство Джо Байдену. Причём если республиканцы традиционно делали ставку на более опытных политиков, визитная карточка демократов — молодые президенты. К демокраитам принадлежали Билл Клинтон, Барак Обама, Джон Кеннеди — все они пришли в Белый дом, когда им не было и 50. Поэтому выбор кандидата от Демпартии в этом году у многих вызывает недоумение, и фактор возраста сильнее бьёт по Байдену, чем по Трампу.

Тем не менее врачи утверждают, что оба претендента вполне здоровы для того, чтобы занимать высший пост в стране. По итогам первого полного медосмотра Трампа в качестве президента врачи заключили, что у него нет проблем с самочувствием. Глава Белого дома принимает препараты, снижающие уровень холестерина в крови, аспирин для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний и поливитамины, а также время от времени пользуется мазью от розацеа.

64 days. Time to ramp up. pic.twitter.com/gC56ULXnS3 — The Lincoln Project (@ProjectLincoln) August 31, 2020

В этом году результаты своего медосмотра также обнародовал Байден. И в его случае врачи заключили, что его планам на президентство ничего не препятствует. Кандидат от демократов принимает антикоагулянты и лекарства от кислотного рефлюкса, высокого холестерина и сезонной аллергии. Доктор Джон Торрес, медицинский корреспондент NBC News, отмечает, что кислотный рефлюкс может иногда вызывать хрипоту в голосе, которую время от времени замечают у политика.

Байден почти не комментирует состояние здоровья своего оппонента, сосредотачивая критику на его моральных качествах. А вот Трамп, который никогда не стеснялся личных оскорблений, активно использует «медицинскую карту» в своей риторике, выставляя противника немощным стариком, вместо которого в случае избрания будут править «левые радикалы».