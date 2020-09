Старикам тут не место: Трамп и Байден поспорили о дееспособности друг друга

На днях в США вышла книга журналиста Майкла Шмидта, в которой он припоминает нашумевший прошлогодний визит Дональда Трампа в Национальный военно-медицинский центр имени Уолтера Рида. Сотрудники Белого дома утверждали, что поездка в госпиталь была частью ежегодного медосмотра президента, однако от внимания репортёров не ускользнул тот факт, что визит к докторам не был включён в его расписание. Создавалось впечатление, что Трампу понадобилась срочная помощь, и Майкл Шмидт подтвердил это со ссылкой на источники в Белом доме. По его словам, вице-президенту Майку Пенсу в тот день сообщили, чтобы он приготовился временно возложить на себя обязанности главы государства в случае, если Трампу будут делать операцию под анестезией.

White House/Global Look Press

На предвыборном митинге в Пенсильвании президент США обрушился с критикой на автора книги, обвинив его в том, что он работает на демократов. По словам Трампа, противники распускают слухи о его здоровье, чтобы «принизить до уровня Байдена». Республиканец также раскритиковал привычку своего соперника всегда появляться на публике в медицинской маске.

Джо Байден действительно нередко заговаривается во время публичных выступлений, невнятно произносит слова или делает странные высказывания. Это даёт повод его противникам спекулировать о том, что у 77-летнего бывшего вице-президента развивается старческая деменция, хотя официально этот диагноз не подтверждён.