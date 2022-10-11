Стало известно, отправят ли США войска на Украину В Белом доме заявили, что США не отправят войска на Украину

Фото: US Navy/via Globallookpress.com

Вашингтон не ищет конфликта с Россией и не собирается отправлять войска на Украину, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби в ходе брифинга, передает РИА Новости. В США не хотят, чтобы данный конфликт перерос в ядерное измерение, добавил Кирби.

Мы не стремимся к конфликту с Россией, и президент Джо Байден обозначил это предельно четко, — сказал Кирби.

Представитель Белого дома ранее сообщил, что США не исключают никаких возможностей касательно поставки Украине оружия, в том числе тактических баллистических ракет большой дальности. При этом он добавил, что пока Вашингтону сообщить на этот счет нечего.

Он также добавил, что министр обороны США вновь собирает встречу контактной группы по Украине при участии около 50 стран, чтобы обсудить нужды Киева.

В свою очередь замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что поставка Киеву дальнобойных систем залпового огня является самым быстрым способом нагнетания конфликта на Украине до необратимых последствий мировой войны.