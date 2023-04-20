Стало известно о требовании Украины к Турции арестовать судно ОАЭ WSJ: украинская прокуратура требовала от Турции ареста судна ОАЭ с зерном из Крыма

Украина обращалась к Турции с требованием задержать судно, которое, как утверждали в Киеве, было загружено зерном в Крыму, сообщает газета The Wall Street Journal. По данным издания, запрос в Анкару о зерне, «незаконно экспортированном» с «занятых Россией украинских территорий», направляла Генпрокуратура Украины.

Киев заявил об интересе к грузу судна, принадлежащего компании из Дубаи. На его борту было 19 тысяч тонн ячменя. Судно зашло турецкий порт под панамским флагом 17 апреля. На Украине указали на то, что на сухогруз сгрузили часть зерна, когда он находился на якоре в Керченском проливе. Киев просил Анкару взять пробы зерна на экспертизу, а также допросить капитана судна и его команду.

Издание не уточняет, каким был ответ Турции на запрос Украины. В The Wall Street Journal считают, что подобное требование Киева вызвано ростом напряженности вокруг зерновой сделки. Представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик 18 апреля заявил, что инспекции судов в рамках зерновой сделки не проводились в Стамбуле два дня. Причиной он назвал отсутствие согласия сторон.

Ранее политолог, член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько заявил, что участие в зерновой сделке давало России определенные преимущества, но в настоящее время договор потерял всякий смысл. Эксперт подчеркнул, что Украина препятствует российской деятельности в области экспорта зерна, тем самым делая соглашение бесполезным.