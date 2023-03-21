Стало известно, наденут ли на Трампа наручники Bloomberg: Трампу не наденут наручники при предъявлении обвинений

Фото: Ron Sachs/Keystone Press Agency/Global Look Press

Дональд Трамп

Экс-президент США Дональд Трамп не будет закован в наручники в случае предъявления ему обвинений в Нью-Йорке, сообщает Bloomberg со ссылкой на источник. По его данным, политик останется под стражей агентов секретной службы.

Трамп успел предупредить сторонников, что 21 марта его могут взять под стражу. На такой шаг властей он призвал сторонников ответить протестами.

По словам источника, знакомого с этим вопросом, хотя у Трампа снимут отпечатки пальцев и сфотографируют его в профиль и анфас, его не будут вести перед камерами в наручниках или помещать в камеру, — подчеркивается в сообщении агентства.

Предположительно, Трампа будут сторожить агенты секретной службы, которых прикомандируют к его охране, уточнил собеседник Bloomberg.

Трамп может оказаться первым в истории лидером США, которому предъявят уголовные обвинения. Его обвиняют в налоговых нарушениях в истории с порноактрисой Сторми Дэниэлс. В 2016 году ей за молчание о романе с Трампом выплатили крупную сумму, которую провели через подставную фирму, оформив деньги как юридические расходы.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что в Вашингтоне не видят свидетельств подготовки беспорядков на фоне слухов об аресте Дональда Трампа. Он выразил надежду, что любые протесты в этом случае будут мирными.