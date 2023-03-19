В США оценили вероятность беспорядков на фоне слухов об аресте Трампа Кирби: Белый дом не видит подготовки к протестам на фоне слухов об аресте Трампа

Фото: Ron Adar/Keystone Press Agency/Global Look Press

Сторонники Трампа собираются у Башни Трампа

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что в Вашингтоне не видят свидетельств подготовки беспорядков на фоне слухов об аресте экс-президента Дональда Трампа. В интервью Fox News он выразил надежду, что любые протесты в этом случае будут мирными.

Мы, разумеется, не хотели бы какого-либо насилия. Надеемся, если будут какие-то протесты по каким-либо вопросам, они будут мирными, — сказал Кирби.

Он подчеркнул, что ему неизвестно о каких-либо свидетельствах подготовки к беспорядкам. По словам Кирби, Белый дом работает с местными властями и властями штатов по всей стране по этому вопросу.

Телеканал NBC 18 марта сообщил, что Трамп может быть арестован на следующей неделе в связи с предполагаемой выплатой денег порноактрисе Сторми Дэниелс за молчание об их предполагаемом романе. Согласно данным канала, правоохранительные органы начали готовиться к возможным беспорядкам в центре Нью-Йорка, где проходит процесс.

Позднее Трамп заявил, что его арестуют 21 марта, и призвал своих сторонников выходить на улицы. По его словам, об этом ему стало известно из-за утечки информации из прокуратуры округа Манхэттен.