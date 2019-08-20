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Председатель объединённого комитета начальников штабов вооружённых сил США, генерал Джозеф Данфорд сообщил, что официальное учреждение Космического командования США состоится 29 августа.

Об этом он заявил на проходящем в Вашингтоне шестом заседании Национального космического совета, которое транслирует NASA.

29 августа будет основано Космическое командование США, председательствовать на церемонии учреждения будет вице-президент Майк Пенс, — сказал Данфорд.

По его словам, командование возглавит утверждённый в конце июня сенатом генерал Джон Рэймонд. В его подчинение сразу будут определены 87 формирований.

После того как командование возглавит генерал Джон Рэймонд, оно объединит возможности предупреждения ракетных запусков, работы спутников, контроль и поддержку космических [операций], — сказал Данфорд.

По его словам, этот шаг обеспечит Штатам конкурентоспособное преимущество «в этой критически важной зоне боевых действий».

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров прокомментировал испытание ракеты в США, запрещённой Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Министр отметил, что готовилось оно задолго до заявления президента США Дональда Трампа о необходимости выйти из договора.