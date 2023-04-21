Стало известно, когда в ФРГ прибудут танки Abrams для ВСУ Пентагон: танки Abrams для тренировки украинских военных прибудут в ФРГ в ближайшие недели

Фото: Charlie Neuman/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Танк Abrams

Американские танки Abrams в ближайшие недели прибудут в Германию, заявил шеф Пентагона Ллойд Остин, передает РИА Новости. По его словам, это будут боевые машины для тренировки украинцев.

Танки M1 для тренировки украинцев прибудут в Германию в ближайшие недели, — сказал Остин.

Он добавил, что страны — учаcтницы контактной группы поддержки Украины доставили более 230 тaнков в последние месяцы, а также более 1,5 тысячи бронированных машин. Оcтин также заверил, что США ускорят сроки предоставления Украине cвоих M1 Abrams.

Пентагон в марте сообщил, что намерен отправить Украине из своих запасов 31 танк Abrams. Сроком поставок названа осень 2023 года. Прежде в США неоднократно указывали на наличие сложностей с доставкой Abrams, их обеспечением топливом, ремонтом и поддержкой.

Ранее представитель Пентагона высокого ранга рассказал, что Министерство обороны США в ближайшее время начнет обучать украинских военнослужащих применению в бою танков M1A1 Abrams.