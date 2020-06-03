Стала известна дата похорон Джорджа Флойда, убитого полицейским в США

https://static.news.ru/photo/6d989a8c-a5a5-11ea-982c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Marc Vorwerk/SULUPRESS.DE/Global Look Press

Умершего во время задержания полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда похоронят 9 июня 2020 года. Инцидент произошёл в Миннеаполисе (штат Миннесота).

Похороны 46-летнего Джорджа Флойда, погибшего 25 мая при задержании сотрудниками полиции, пройдут 9 июня в городе Хьюстон в штате Техас, — говорится в сообщении на официальной странице похоронного агентства Fort Bend в социальной сети Facebook.

Все расходы на погребение взял на себя легендарный боксёр Флойд Мейвезер.

После смерти афроамериканца США захлестнула волна протестов, погромов и столкновений с полицией. Жертвами беспорядков стали минимум 11 человек.

Так, в Омахе 22-летний темнокожий парень Джеймс Скарлок погиб, когда вместе с друзьями избивал белого мужчину. Тот вытащил пистолет и произвёл несколько выстрелов. В Окленде застрелили 53-летнего сотрудника Федеральной службы охраны Дэйва Патрика Андервуда, его напарника тяжело ранили.

Ранее NEWS.ru сообщал, что почти 1,6 тысячи военнослужащих переброшено в район Вашингтона, где продолжаются протесты после смерти Джорджа Флойда. Солдаты приведены «в состояние повышенной боевой готовности». При этом на помощь гражданским властям города их пока не отправляют.