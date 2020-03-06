https://static.news.ru/photo/767f86de-5f86-11ea-b678-fa163e074e61_660.jpg Идлиб, Сирия Фото: Juma Mohammad/Keystone Press Agency/Global Look Press

Соединённые Штаты надеются, что договоренности российского президента Владимира Путина и главы Турции Реджепа Эрдогана по Идлибу помогут в деэскалации ситуации в Сирии. Об этом сообщает Госдепартамент США.

В ведомстве заявили, что «ободрены» нынешними сообщениями о турецко-российских договоренностях о прекращении огня в Идлибе. Там выразили надежду, что это поможет снизить градус напряжённости «очень опасной ситуации» и облегчить «ужасный гуманитарный кризис», сообщает «Политика сегодня».

Переговоры между президентами России и Турции прошли в Кремле 5 марта. Лидеры общались три часа наедине, позже к ним присоединились делегации. По итогу стороны подтвердили приверженность «астанинскому формату» и объявили о введении режима прекращения огня с полуночи, а также договорились о совместном патрулировании стратегически важной трассы М4.

Анкара вопреки протестам руководства Сирии в последнее время активно поддерживает вооружённую сирийскую оппозицию. Москва выступает на стороне официальных властей Дамаска. Противостояние между экстремистами и официальной властью Сирии вышло на новый уровень 27 февраля. Тогда в результате обстрела в этой провинции погибли 36 турецких военных.

Как ранее передавал NEWS.ru, Путин на встрече с Эрдоганом выразил соболезнования по поводу гибели его солдат, назвав случившееся большой трагедией. Путин при этом уточнил, что сирийская армия не знала о местонахождении турецких военных.