США заявили о слишком высокой цене поддержки Украины The Wall Street Journal: для США продолжение военной поддержки Украины будет расти в цене

Фото: Lance Cpl. Dean Gurule/Keystone Press Agency/Global Look Press

Продолжение оказания военной помощи Украине для США будет неуклонно расти в цене. Такое мнение выразил обозреватель газету The Wall Street Journal Дэниел Майклс. По его словам, увеличивающиеся расходы на амуницию для украинской армии все чаще привлекают внимание западной общественности.

США уже предоставили Украине почти $32 млрд долларов, <...> включая около $20 млрд в виде оружия и другой помощи в сфере безопасности. Поставки еще большего количества военной техники <...> обошлись бы гораздо дороже, — написал обозреватель.

Он также подчеркнул, что вопрос о том, имеются ли у западных сторонников Киева запасы и политическая стойкость для дальнейшего участия в конфликте, остается открытым.

Ранее США объявили о новом пакете оборонной помощи Украине в размере $275 млн. По словам представителя американской администрации Джона Кирби, Киев получит артиллерийские снаряды, боеприпасы для реактивной системы залпового огня HIMARS, снаряды калибра 155 мм, а также новое вооружение для укрепления оборонных возможностей и противостояния угрозам, в том числе атакам беспилотников.

В свою очередь Совет Европейского союза согласовал новый пакет военной помощи Киеву на €18 миллиардов. Средства будут выделены в качестве кредита и будут иметь десятилетний льготный период.