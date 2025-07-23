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23 июля 2025 в 14:55

США захотели построить военные объекты в Британии на миллионы долларов

США построят в Британии командный пункт и охранный комплекс за $253 млн

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Соединенные Штаты планируют построить командный пункт и охранный комплекс в Великобритании в рамках миссии Surety по обеспечению безопасности, контроля и готовности при использовании ядерного оружия, сообщает РИА Новости со ссылкой на бюджетные документы ВВС США. По данным агентства, Вашингтон намерен потратить на эти цели $253 млн (более 19,7 млрд рублей).

Согласно документам, на авиабазе Лейкенхит американцы намерены возвести главный командный пункт стоимостью $104 млн (8,12 млрд рублей). В него войдут центры реагирования, связи и управления в ЧС, также будет предусмотрена защита от электромагнитного воздействия.

Охранный комплекс Defender Operations Compound обойдется США в $149 млн (11,6 млрд рублей). Он будет включать в себя арсенал, склад, помещение для охраны, парк из 22 машин быстрого реагирования, а также штат охраны из 575 человек. Завершение работ планируется не позднее 2031 года.

Ранее сообщалось, что правительство и Вооруженные силы Великобритании разработали секретную операцию «Апокалипсис» и ведут активную подготовку к защите от возможного ядерного удара. Описывающие план действий документы предполагают «срочные меры контроля» для ликвидации последствий ядерного взрыва в Лондоне.

До этого президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия всегда на угрозы в свой адрес отвечает зеркально. По его словам, это прописано в ядерной доктрине. В то же время глава государства выразил надежду, что до ответа украинской стороне дело не дойдет.

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