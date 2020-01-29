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Американские ВВС будут укомплектованы новой системой предупреждения о ракетном нападении. Стоимость контракта на поставку оборудования составит $197 млн.

Соглашение подписано между военными и компанией Raytheon. Оно включает разработку системы FORGE для сбора и обработки данных с помощью датчиков предупреждения о ракетном нападении. Пресс-служба Raytheon рассказала, что система будет...