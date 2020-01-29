Соединённые Штаты Америки расширили антироссийские санкции за счёт чиновников города Севастополя, который американцы и европейцы считают оккупированной частью Украины.
Американские власти включили в санкционный список Михаила Развожаева, который исполняет обязанности губернатора Севастополя, спикера городского заксобрания Владимира Немцева и севастопольского сенатора Екатерину Албатаеву.
США расшили санкции вслед за Европой.
Как писал NEWS.ru, зампредседателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин посчитал санкции бессмысленными и назвал «очередным раундом агонии».
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