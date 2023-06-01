США встревожила опасность «правого хук» со стороны России NYT: США беспокоит возможная угроза со стороны Северного флота России

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США тревожит возможная угроза со стороны российского Северного флота, известная в НАТО как «правый хук», пишет обозреватель Стивен Эрлангер в статье, опубликованной The New York Times. По его словам, из-за изменения климата в Арктике открывает новые морские пути и усиливает конкуренцию между США и РФ.

Опасение заключается в том, что модернизированный Северный флот России может пройти через проливы между Гренландией, Исландией и Великобританией, шаг, известный в НАТО как «красный правый хук», чтобы перерезать морские пути и подводные кабели и угрожать американскому восточному побережью крылатыми ракетами, — пояснил автор.

Он добавил, что в Альянса есть уязвимые места на Севере, поэтому для него становится одной из самых приоритетных задач сдерживание в этом регионе России, которая «остается огромной арктической державой с современным оружием и военно-морскими базами».

Ранее посол по особым поручениям МИД России, председатель комитета старших должностных лиц Арктического совета Николай Корчунов рассказал, что наращивание военного потенциала НАТО в Арктике может привести к эскалации в регионе. По словам дипломата, увеличиваются масштабы учений Альянса в регионе, в которые привлекаются союзники по блоку. Корчунов также указал на то, что Россию в стратегических документах арктических стран представляют в качестве противника и угрозы безопасности.