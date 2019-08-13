https://static.news.ru/photo/2db84800-bddd-11e9-befd-fa163e074e61_660.jpg КНИРТИ Фото: KNIRTI/vk.com

Калужский научно-исследовательский радиотехнический институт (КНИРТИ) внесён министерством торговли США в свой чёрный список. Для этой российской организации будет действовать презумпция отказа на экспорт американской продукции двойного назначения.

По мнению Вашингтона деятельность КНИРТИ противоречит интересам национальной безопасности США, передаёт ТАСС .

Ограничения в отношении КНИРТИ были приняты в связи с тем, что этот институт является дочерней компанией находящегося под санкциями концерна «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ), а также фигурирует в санкционном списке Минфина США.

Для института из Калужской области с 14 августа будет действовать презумпция отказа на экспорт американской продукции двойного назначения.

Помимо КНИРТИ в список добавлены компании из Армении, Бельгии, Великобритании, Грузии, Канады, Китая, Малайзии, Нидерландов и ОАЭ.

Расположенное в городе Жукове Калужской области АО «КНИРТИ» является ведущим в России предприятием, занимающимся созданием средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которыми оснащаются самолёты Су-24, Су-27, Су-30, Су-33, Су-34 и Су-35.

В КНИРТИ созданы вертолеты — постановщики помех Ми-8МТПИ1, Ми-8СМВПГ со сверхмощными передающими устройствами на основе активных антенных решёток. Также на предприятии разрабатываются бортовой комплекс обороны для самолёта Т-50, вертолётный комплекс РЭБ, а также средства РЭБ для различных типов летательных аппаратов.

Как писал News.ru, ранее Белый дом обнародовал указ президента США Дональда Трампа, определяющий перечень ограничительных мер, под которые может попасть Россия в связи с делом об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери. Документ предусматривает запрет на выдачу займов и оказание иной финансовой помощи.